Відомий український письменник загинув на фронті: троє дітей залишилися без батька

Військовослужбовець пройшов бої за Київську, Харківську та Донецьку області

Під час боїв на сході України загинув письменник, юрист та ветеран АТО Василь Паламарчук. У чоловіка залишилися дружина та троє дітей.

Інформацію про це оприлюднила Олешківська територіальна громада у Facebook. Його знайома Олена Каспіркевич уточнила, що трагедія сталася на Донеччині.

"Сьогодні на східному напрямку, під час виконання бойового завдання, загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук – коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей", — йдеться у повідомленні ОТГ.

Уродженець Херсонської області Василь Паламарчук уперше на фронт потрапив ще за часів АТО у 2014-2015 роках. Після повномасштабного вторгнення проходив службу у лавах ЗСУ на посаді командира роти вогневої підтримки 206 батальйону територіальної оборони.

До війни він працював адвокатом, проте став відомий завдяки книзі "Військовий непотріб", в якій розповідав різні історії з повсякденного життя українських військових.

У лютому 2022 року Паламарчук ледь не опинився в окупації на Херсонщині, але дивом зміг вирватися на правий берег. Через кілька днів він уже брав участь у боях за Бучу. Пізніше він воював на Харківському напрямку та на Донеччині.

Як розповідав "Телеграф", на Запорізькому напрямі загинув Микола Костенко — колишній юрист ПриватБанку. Боротися за незалежність України він пішов на початку повномасштабної війни.