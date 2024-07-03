Известный украинский писатель погиб на фронте: трое детей остались без отца

Военнослужащий прошел бои за Киевскую, Харьковскую и Донецкую области

Во время боев на востоке Украины погиб писатель, юрист и ветеран АТО Василий Паламарчук. У мужчины остались жена и трое детей.

Информацию об этом обнародовала Олешковская территориальная община в Facebook. Его знакомая Елена Каспиркевич уточнила, что трагедия случилась в Донецкой области.

"Сегодня на восточном направлении, во время выполнения боевого задания, погиб наш земляк, военный, писатель Василий Паламарчук – любимый мужчина и любящий отец троих детей", — говорится в сообщении.

Уроженец Херсонской области Василий Паламарчук впервые на фронт попал еще во времена АТО в 2014-2015 годах. После полномасштабного вторжения проходил службу в рядах ВСУ в должности командира роты огневой поддержки 206 батальона территориальной обороны.

До войны он работал адвокатом, однако стал известен благодаря книге "Военный мусор", в которой рассказывал разные истории из повседневной жизни украинских военных.

В феврале 2022 года Паламарчук едва не оказался в оккупации в Херсонской области, но чудом смог вырваться на правый берег. Спустя несколько дней он уже участвовал в боях за Бучу. Позже он воевал на Харьковском направлении и в Донецкой области.

Как рассказывал "Телеграф", на Запорожском направлении погиб Николай Костенко — бывший юрист ПриватБанка. Бороться за независимость Украины он пошел в начале полномасштабной войны.