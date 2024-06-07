Пішов на фронт разом з сином: на Харківщині загинув герой, який пройшов важкі бої під Бахмутом

Після серйозних поранень все одно повертався на фронт

Війна, яку Росія розпочала проти України, продовжує забирати життя українських воїнів. Так село Орестівка на Буковині зустріне героя Сергія Погореного, який з початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем.

Сергію Івановичу, який 1973 року народження, тоді було 49 років. Про це повідомляє Рукшинська територіальна громада.

Зазначається, що добровольцем Сергій Погорений пішов разом з сином Олександром. За час служби він пройшов важкі бої під Бахмутом та Роботиним. У боях боєць отримував складні поранення, але після реабілітації знову повертався на фронт.

Та 23 травня у бою з російськими окупантами на Харківському напрямку він загинув.

"Попри все пережите наш герой завжди залишався ввічливим, щирим та чуйним. Зовсім недавно Сергій Іванович приїздив у відпустку…

Наша глибока шана та низький уклін за любов до України, за захист кожного з нас. Співчуваємо дружині, дітям, онукам та всім рідним нашого героя. Поділяємо біль вашої втрати", — пише територіальна громада.

Раніше "Телеграф" писав, що у тяжких боях за Україну загинув мешканець Криворізького району Максимович Олег Васильович. Удома в нього залишилася дружина, двоє синів, один із яких воює, та маленька онука Кіра.