Ушел на фронт вместе с сыном: на Харьковщине погиб герой, прошедший тяжелые бои под Бахмутом

После серьезных ранений все равно возвращался на фронт

Война, которую Россия начала против Украины, продолжает уносить жизни украинских воинов. Так, село Орестовка на Буковине встретит героя Сергея Погореного, который с начала полномасштабного вторжения ушел на фронт добровольцем.

Сергею Ивановичу, который 1973 года рождения, тогда было 49 лет. Об этом сообщает Рукшинская территориальная громада.

Отмечается, что добровольцем Сергей Погореный пошел вместе с сыном Александром. За время службы он прошел тяжелые бои под Бахмутом и Роботиным. В боях боец получал сложные ранения, но после реабилитации снова возвращался на фронт.

И 23 мая в бою с российскими оккупантами на Харьковском направлении он погиб.

"При всем пережитом наш герой всегда оставался вежливым, искренним и отзывчивым. Совсем недавно Сергей Иванович приезжал в отпуск…

Наше глубокое уважение и низкий поклон за любовь к Украине, за защиту каждого из нас. Сочувствуем жене, детям, внукам и всем родным нашего героя. Разделяем боль вашей потери", — пишет территориальная громада.

Ранее "Телеграф" писал, что в тяжелых боях за Украину погиб житель Криворожского района Максимович Олег Васильевич. Дома у него осталась жена, два сына, один из которых воюет, и маленькая внучка Кира.