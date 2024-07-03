У останньому бою знищив 4 танки та зупинив прорив ворога: на війні загинув багатодітний батько

За законом не підлягав мобілізації, проте став на захист країни

Наші воїни щодня віддають свої життя, захищаючи Україну від російської агресії щодня гинуть наші воїни. На фронті загинув 53-річний захисник Дмитро Єгізаров.

Його брат просить президента України Володимира Зеленського посмертно надати Дмитру звання Героя України. Він розмістив відповідну петицію на сайті глави держави.

"Прошу Вас присвоїти звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю 33 бригади, в/ч А4447, оператору "Стугни" Єгізарову Дмитру Альбертовичу 04.12.1971 року народження", — звертається до президента брат загиблого воїна.

Він розповів, що Дмитро Єгізаров є батьком трьох неповнолітніх дітей, а отже за законом не підлягав мобілізації. Проте чоловік добровільно став на захист Батьківщини. Він вступив до лав ЗСУ 5 січня 2023 року.

Воїн самовіддано та вмотивовано протистояв ворогу всюди, де опинявся його підрозділ. Лише за останній місяць герой знищив 7 одиниць броньованої техніки ворога.

У своєму останньому бою, у день загибелі, герой знищив чотири російські танки та зупинив прорив окупантів. Його життя обірвалося у Донецький області 20 червня 2024 року.

Петицію було створено 2 липня. Лише за добу її підписали майже 1000 людей. Для того, щоб її розглянув президент необхідно 25 тисяч голосів. Долучитися до голосування може кожен українець, воно триватиме ще 91 день.

Як розповідав "Телеграф", на Запорізькому напрямі загинув Микола Костенко — колишній юрист ПриватБанку. Боротися за незалежність України він пішов на початку повномасштабної війни.