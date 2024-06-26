П’ятеро дітей залишились напівсиротами: на Харківщині загинув воїн з Хмельниччини

Воїн добровільно пішов захищати Україну у 2022 році

Сумна звістка прийшла у Хмельниччину. На фронті загинув Віктор Ман.

Свій останній бій 38-річний воїн прийняв на Харківщині. Про це повідомляє Білогірська селищна рада.

Віктор Ман загинув на Харківщині

"З глибоким смутком повідомляємо про страшну звістку. Учора, 21 червня, під час виконання бойового завдання обірвалося життя нашого земляка з села Синютки — Мана Віктора Юрійовича, який ніс військову службу на Харківщині", — йдеться у повідомленні.

Віктор Ман став на захист батьківщини у червні 2022 року. Він добровільно вступив у Сили оборони.

Без батька залишились п’ятеро дітей. Воїна не дочекались дружина та матір.

Що відомо про захисника

Віктор Ман народився 22 вересня 1985 року. Він родом з Закарпаття, з села Дубриничі. Його родина переїхала на Хмельниччину, коли він був дитиною. Там він закінчив школу та залишився жити.

Матір військового говорить, що у нього робота горіла в руках. Він багато чого умів робити. Родина у нього була велика та дружна.

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель диспетчера "Укренерго" Дениса Новікова. Він пропрацював у компанії 20 років і міг як трудитись руками, так і керувати. Загинув від російської ракети. Вдома його не дочекались дружина та син.