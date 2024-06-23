Дарував людям світло під обстрілами: росіяни вбили ракетою диспетчера "Укренерго"

Чоловік працював на підстанції 20 років

Під час чергового обстрілу українських міст ворожа ракета вбила диспетчера підстанції "Укренерго" у південному регіоні. Удома у чоловіка залишилася сім’я — дружина та 9-річний син.

Трагедія сталася у суботу, 22 червня. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"В енергетику Денис Новіков прийшов у 18 років. Наступні 20 років працював на нашій підстанції." Пройшовши шлях від слюсаря до диспетчера, Денис був професійним енергетиком. Умів і гайки крутити, і роботою підстанції керувати", – розповідають його колеги.

Чоловіка назавжди запам’ятали як спокійну, добру і чуйну людину, яка ніколи й нікого не залишала в біді.

Зазначається, що у загиблого залишилася дружина та маленький син. У компанії запевнили, що нададуть сім’ї всю необхідну підтримку та допомогу.

"Щирі співчуття рідним, близьким, колегам – усім, хто знав та любив Дениса", — написали в "Укренерго".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на блокпості на Херсонщині під час чергування загинув поліцейський Олександр Чехун. Це сталося після російської атаки дроном. Чоловік помер у кареті швидкої допомоги.