У російському полоні загинув захисник з Ковеля: він був багатодітним батьком

Він пішов на війну добровольцем

У російському полоні загинув мешканець міста Ковель Волинської області Павло Шайтан. Родичі до останнього сподівалися, що він живий, але, на жаль, надія не справдилась.

"Солдат Павло Шайтан добровольцем пішов на війну, захищаючи своїх синів та дочок. З першого дня повномасштабного вторгнення він патрулював рідне місто. Потім пішов на фронт", — написав у Facebook Ковельський міський голова Ігор Чайка, який і повідомив трагічну новину.

Весною 2022 року Павло потрапив у полон. Це сталося 16 квітня, а вже 28 квітня того ж року він загинув у російському полоні. Його тіло росіяни повернули в Україну лише 26 грудня 2023 року.

У воїна залишилася дружина, мама, сестра, сини та доньки. Поховають героя 9 червня у рідному Ковелі на Алеї Героїв міського цвинтаря. 8 червня о 15:00 відбудеться коротка літія (заупокійна служба) біля будинків, де мешкав Павло (бульвар Лесі Українки, 1 та вул. 1 Грудня, 1).

Як повідомляв "Телеграф", у боях за Україну загинув Сергій Погорений, який з початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт добровольцем разом із сином Олександром. Він отримував складні поранення, та після реабілітації знову повертався на фронт.