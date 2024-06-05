Загинув під час обстрілу Одеси: в Кам'янському попрощаються з захисником України

У нього залишилися батьки та брат

Сумна звістка про смерть воїна надійшла до Кам'янської міської територіальної громади. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу порту Одеси 31 травня загинув старший матрос Сирота Ілля Дмитрович.

Про це повідомив міський голова Кам'янського Андрій Білоусов. Про смерть моряка він написав в своєму Telegram-каналі.

"Від імені всієї громади, Кам’янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловлюю глибокі співчуття рідним і близьким полеглого захисника", — додав Білоусов.

Міський голова додав, що панахида відбудеться 6 червня об 11:00 в Козацькій церкві Пресвятої Покрови ПЦУ (вул.Сергія Слісаренка, 34). Поховають воїна о 12:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.

Ілля Сирота народився 8 березня 2003 року в Дніпропетровську. У 2020 році хлопець закінчив середню загальноосвітню школу №36. З 2021 року перебував на контракті у Збройних Силах України та боронив Україну від окупантів.

Раніше "Телеграф" писав, що у тяжких боях за Україну загинув мешканець Криворізького району Максимович Олег Васильович. Удома в нього залишилася дружина, двоє синів, один із яких воює, та маленька онука Кіра.