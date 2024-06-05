Погиб во время обстрела Одессы: в Каменском попрощаются с защитником Украины

У него остались родители и брат

Печальное известие о смерти воина поступило в Каменскую городскую территориальную общину. В результате вражеского ракетного обстрела порта Одессы 31 мая погиб старший матрос Сирота Илья Дмитриевич.

Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов. О смерти моряка он написал в своем Telegram-канале.

"От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника", — добавил Белоусов.

Городской голова добавил, что панихида состоится 6 июня в 11:00 в Казацкой церкви Пресвятой Покровы ПЦУ (ул.Сергия Слисаренко, 34). Похоронят воина в 12:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

Илья Сирота родился 8 марта 2003 года в Днепропетровске. В 2020 году он закончил среднюю общеобразовательную школу №36. С 2021 находился на контракте в Вооруженных Силах Украины и защищал Украину от оккупантов.

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