В российском плену погиб защитник из Ковеля: он был многодетным отцом

Он пошел на войну добровольцем

В российском плену погиб житель города Ковель Волынской области Павел Шайтан. Родственники до последнего надеялись, что он живой, но к сожалению, надежда не оправдалась.

"Солдат Павел Шайтан добровольцем пошел на войну, защищая своих сыновей и дочерей. С первого дня полномасштабного вторжения он патрулировал родной город. Потом пошел на фронт", — написал в Facebook городской голова Ковеля Игорь Чайка, который и сообщил трагическую новость.

Весной 2022 года Павел попал в плен. Это произошло 16 апреля, а уже 28 апреля того же года он погиб в российском плену. Его тело россияне вернули в Украину только 26 декабря 2023 года.

У воина осталась жена, мама, сестра, сыновья и дочери. Похоронят героя 9 июня в родном Ковеле на Аллее Героев городского кладбища. 8 июня в 15:00 состоится краткая лития (заупокойная служба) у домов, где жил Павел (бульвар Леси Украинки, 1 и ул. 1 Декабря, 1).

Как сообщал "Телеграф", в боях за Украину погиб Сергей Погореный, который с начала полномасштабного вторжения ушел на фронт добровольцем вместе с сыном Александром. Он получал сложные ранения, но после реабилитации снова возвращался на фронт.