У 20 років пішов захищати Україну, пройшов АТО: на війні загинув відважний воїн з Прикарпаття

У 2023 році він підписав контракт із Силами спеціальних операцій

У боях за Україну на Харківському напрямку під час виконання спецзавдання загинув молодший сержант Юрій Прокоп'юк з Прикарпаття. Його життя обірвалось на Харківському напрямку.

Про загибель героя повідомляється на Facebook-сторінці громади Космача. Як розповіли на сторінці Паляниця News, Юрію було 27 років, вдома на нього чекала наречена.

Вперше він узяв до рук зброю для захисту України ще за часів АТО. У 20 років, у 2017 році захисник із Космача підписав контракт із 10-ю окремою гірничо-штурмовою бригадою "Едельвейс", згодом був інструктором. Останнім часом служив у Силах спеціальних операцій.

"На початку 2022 року Юрій зі своєю дівчиною Марією планували поїздку за кордон. Але почалася війна, і він знову став до лав коломийської "десятки". У 2023 році підписав контракт із Силами спеціальних операцій", — розповів голова громади Дмитро Мохначук.

Загибель героя підтвердилася за допомогою ДНК-експертизи. У воїна залишилися батько, бабуся, дві сестри та наречена.

Раніше "Телеграф" розповідав, що своє життя за Україну віддав Ігор Приступу із Луцька. Чоловік уперше на оборону держави став ще за часів АТО.