В 20 лет пошел защищать Украину, прошел АТО: на войне погиб отважный воин с Прикарпатья

В 2023 году он подписал контракт с Силами специальных операций

В боях за Украину на Харьковском направлении во время выполнения спецзадачи погиб младший сержант Юрий Прокопюк с Прикарпатья. Его жизнь оборвалась на Харьковском направлении.

О гибели героя сообщается на Facebook-странице громады Космача. Как рассказали на странице Паляниця News, Юрию было 27 лет, дома его ждала невеста.

Впервые он взял в руки оружие для защиты Украины еще во времена АТО. В 20 лет, в 2017 году защитник из Космача подписал контракт с 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой "Эдельвейс", впоследствии был инструктором. В последнее время служил в Силах специальных операций.

"В начале 2022 года Юрий со своей девушкой Марией планировали поездку за границу. Но началась война, и он снова стал в ряды коломыйской "десятки". В 2023 году подписал контракт с Силами специальных операций", — рассказал глава громады Дмитрий Мохначук.

Гибель героя подтвердилась с помощью ДНК-экспертизы. У воина остались отец, бабушка, две сестры и невеста.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что свою жизнь за Украину отдал Игорь Приступа из Луцка. Мужчина впервые на оборону государства встал еще во времена АТО.