Повернувся з-за кордону, аби стати на захист України: загинув відомий волинський пластун Ігор Приступа

Без батька залишилися двоє дітей

Україна щодня втрачає своїх героїв — на Волині сповістили про загиблого захисника. Своє життя за Батьківщину віддав Ігор Приступа з Луцька. Чоловік вперше до оборони держави став ще за часів АТО.

Про це повідомляє місцевий Пласт. Ігор народився у 1978 році у Луцьку, до лав Пласту став у 90-х. В буденному житті був інженером, закінчив Луцький технічний університет. В організації його називають переконаним націоналістом. Окрім Пласту та роботи він також грав на гітарі в метал-гурті та був членом команди КВК. Захищати Україну він повернувся з-за кордону, де працював.

Чоловік з початку війни у 2014 активно волонтерив, згодом став до лав війська та брав участь в АТО. Після служби працював у Словаччині, згодом оселився у Швейцарії, займався будівництвом та оздобленням інтер'єрів. Після повномасштабного вторгнення, за кілька днів повернувся в Україну та став до лав війська. Служив головним сержантом роти ударних безпілотників 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

Ігор Приступа на псевдо "Корнет"

Його пластовим та військовим псевдо було "Корнет". Друзі та знайомі згадують його як яскраву людину. "Корнет. Ігор Приступа. Такий яскравий, щирий, відданий у дружбі, хоробрий і легкий. Як козак Мамай. Я щиро вірила, що перед такими й смерть відступає. Боляче так. Вбили виродки, вирвали з життя. Герою Слава!", — написала Наталя Дзямулич.

Ігор Приступа був нагороджений орденом "За мужність". Захисник загинув в ніч на 16 червня 2024 року. Окупанти відібрали в родини чоловіка та батька у двох дітей.

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