Україна в скорботі: на фронті загинув 18-річний військовий з Ковеля (фото)

В нього залишилася бабуся та неповнолітній брат

На війні з російськими окупантами загинув 18-річний боєць 3-ї окремої штурмової бригади Володимир Шевко. Він родом з Ковеля.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

18-річний Володимир прийняв непохитне рішення захищати Україну і наприкінці лютого 2024 року, уклавши контракт, долучився до лав 3-ї окремої штурмової бригади. Декілька місяців солдат провів на передовій.

Загинув 12 червня біля села Нововодяне Сватівського району Луганської області. Прощання із Героєм Володимиром Шевком відбудеться у суботу, 15 червня.

Володимир Шевко

Як пишуть у соцмережах, Володимир був сиротою. В нього залишилася бабуся та неповнолітній брат.

Нагадаємо, у Києві провели в останню путь військового фотографа Арсена Федосенка. Церемонія прощання з Арсеном Федосенком відбулася у Михайлівському Золотоверхому соборі. Віддати шану військовому фотографу прийшли десятки людей — рідні та близькі, знайомі та друзі, колишні колеги та побратими. Там побував і кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.