На війні загинув відомий фехтувальник зі Львівщини (фото)

Ростислав Лівач був учасником Всеукраїнських змагань, переможцем та багаторазовим призером чемпіонатів Львівської області

Захищаючи Україну від російського агресора, загинув кандидат у майстри спорту з фехтування на шаблях Ростислав Лівач. Йому навіки 37 років.

Про трагічну загибель Ростислава, що сталася 6 червня, повідомили в НОК України. Допис з'явився на офіційній сторінці у Facebook.

"Із початком повномасштабного російського вторгнення Ростислав боронив Україну в лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" оперативного командування "Захід" Сухопутних військ Збройних сил України, а згодом — у складі 78-го окремого десантно-штурмовому полку "Герць" Десантно-штурмових військ ЗСУ. Загинув 6 червня", — розповіли у НОК.

Ростислав Лівач був учасником Всеукраїнських змагань, переможцем та багаторазовим призером чемпіонатів Львівської області.

Народився спортсмен 25 січня 1987 року. Після закінчення середньої загальноосвітньої школи №59 навчався у Львівському державному університеті фізичної культури, де здобув кваліфікацію бакалавра й спеціаліста з олімпійського та професійного спорту.

Завідувач кафедри фехтування, боксу та національних одноборств Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського Василь Бусол у групі "Федерація фехтування Львівської області" підтвердив, що Лівач загинув на війні з російськими окупантами.

"Фехтувальна спільнота Львівщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ростислава. Вічна і світла пам'ять Герою! Герої не вмирають", — наголосив завідувач кафедри фехтування.

Згідно з його даними, прощання з Ростиславом відбулось 12 червня 2024 року.

Раніше "Телеграф" повідомив, що захищаючи Україну від російського агресора, загинув артист Артур Сніткус з Тернополя. Чоловіку було лише 36 років. Його не стало у бою.