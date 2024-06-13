На войне погиб известный фехтовальщик со Львовщины (фото)

Ростислав Ливач был участником Всеукраинских соревнований, победителем и многократным призером чемпионатов Львовской области

Защищая Украину от российского агрессора, погиб кандидат в мастера спорта по фехтованию на саблях Ростислав Ливач. Ему навеки 37 лет.

О трагической гибели Ростислава, произошедшей 6 июня, сообщили в НОК Украины. Информация появилось на официальной странице в Facebook.

"С началом полномасштабного российского вторжения Ростислав защищал Украину в рядах 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, а впоследствии — в составе 78-го отдельного десантно-штурма" — штурмовых войск ВСУ. Погиб 6 июня.", — говорится в сообщении.

Ростислав Ливач был участником Всеукраинских соревнований, победителем и многократным призером чемпионатов Львовской области.

Родился спортсмен 25 января 1987 года. После окончания средней общеобразовательной школы №59 учился во Львовском государственном университете физической культуры, где получил квалификацию бакалавра и специалиста по олимпийскому и профессиональному спорту.

Заведующий кафедрой фехтования, бокса и национальных единоборств Львовского государственного университета физической культуры имени Ивана Боберского Василий Бусол в группе "Федерация фехтования Львовской области" подтвердил, что Ливач погиб на войне с российскими оккупантами.

"Фехтовальное сообщество Львовщины выражает искренние соболезнования родным и близким Ростислава. Вечная и светлая память Герою! Герои не умирают", — подчеркнул заведующий кафедрой фехтования.

Согласно его данным, прощание с Ростиславом состоялось 12 июня 2024 года.

Ранее "Телеграф" сообщил, что, защищая Украину от российского агрессора, погиб артист Артур Сниткус из Тернополя. Мужчине было всего 36 лет. Его не стало в бою.