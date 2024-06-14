Украина в скорби: на фронте погиб 18-летний военный из Ковеля (фото)

У него осталась бабушка и несовершеннолетний брат

На войне с российскими оккупантами погиб 18-летний боец 3-й отдельной штурмовой бригады Владимир Шевко. Он родом из Ковеля.

Об этом сообщил мэр Ковеля Игорь Чайка.

18-летний Владимир принял твердое решение защищать Украину и в конце февраля 2024 года, заключив контракт, присоединился к рядам 3-й отдельной штурмовой бригады. Несколько месяцев солдат провел на передовой.

Погиб 12 июня возле села Нововодяное Сватовского района Луганской области. Прощание с Героем Владимиром Шевко состоится в субботу, 15 июня.

Владимир Шевко

Как пишут в соцсетях, Владимир был сиротой. У него осталась бабушка и несовершеннолетний брат.

Напомним, в Киеве провели в последний путь военного фотографа Арсена Федосенко. Церемония прощания с Арсеном Федосенко состоялась в Михайловском Златоверхом соборе. Воздать уважение военному фотографу пришли десятки людей — родные и близкие, знакомые и друзья, бывшие коллеги и собратья. Там побывал и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.