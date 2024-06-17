Вернулся из-за границы, чтобы стать в защиту Украины: погиб известный волынский пластун Игорь Приступа

Без отца остались двое детей

Украина ежедневно теряет своих героев — на Волыни известили о погибшем защитнике. Свою жизнь за Родину отдал Игорь Приступа из Луцка. Мужчина впервые на оборону государства встал еще во времена АТО.

Об этом сообщает местный Пласт. Игорь родился в 1978 году в Луцке, в ряды Пласта стал в 90-х. В обыденной жизни был инженером, окончил Луцкий технический университет. В организации его называют убежденным националистом. Кроме Пласта и работы, он также играл на гитаре в металл-группе и был членом команды КВН. Защищать Украину он вернулся из-за границы, где работал.

Мужчина с начала войны в 2014 году активно волонтерил, впоследствии стал в ряды войска и участвовал в АТО. После службы работал в Словакии, потом поселился в Швейцарии, занимался строительством и отделкой интерьеров. После полномасштабного вторжения, через несколько дней вернулся в Украину и вступил в ряды войска. Служил главным сержантом роты ударных беспилотников 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Игорь Приступа с псевдо "Корнет"

Его пластовым и военным псевдо было "Корнет". Друзья и знакомые вспоминают его как яркого человека. "Корнет. Игорь Приступа. Такой яркий, искренний, преданный в дружбе, храбрый и легкий. Как казак Мамай. Я искренне верила, что перед такими и смерть отступает. Больно так. Убили уроды, вырвали из жизни. Герою Слава!", – написала Наталья Дзямулич.

Игорь Приступа был награжден орденом "За мужество". Защитник погиб в ночь на 16 июня 2024 года. Оккупанты отобрали у семьи мужа и отца у двоих детей.

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