Дарил людям свет под обстрелами: россияне убили ракетой диспетчера "Укрэнерго"

Мужчина работал на подстанции 20 лет

Во время очередного обстрела украинских городов вражеская ракета убила диспетчера подстанции "Укрэнерго" в южном регионе. Дома у мужчины осталась семья — супруга и 9-летний сын.

Трагедия случилась в субботу, 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"В энергетику Денис Новиков пришел в 18 лет. Следующие 20 лет работал на нашей подстанции. "Пройдя путь от слесаря ​​к диспетчеру, Денис был профессиональным энергетиком. Умел и гайки крутить, и работой подстанции управлять", – рассказывают его коллеги.

Мужчину навсегда запомнили как спокойного, доброго и отзывчивого человека, который никогда и никого не оставлял в беде.

Отмечается, что у погибшего осталась жена и маленький сын. В компании заверили, что предоставят семье всю необходимую поддержку и помощь.

"Искренние соболезнования родным, близким, коллегам – всем, кто знал и любил Дениса", — написали в "Укрэнерго".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на блокпосте в Херсонской области во время дежурства погиб полицейский Александр Чехун. Это случилось после российской атаки дроном. Мужчина скончался в карете скорой помощи.