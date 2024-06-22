Помер у кареті швидкої: на блокпосту Херсонщини загинув поліцейський

Йому було 36 років

Внаслідок російської атаки дроном на блокпосту на Херсонщині під час чергування загинув поліцейський Олександр Чехун. Він помер у кареті швидкої допомоги.

Про це повідомляє Національна поліція України. Зазначається, що інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер під час транспортування до лікарні.

Свою службу в правоохоронних органах Олександр розпочав в 2007 році у Державній автомобільній інспекції УМВС України в Херсонській області.

Олександр Чехун

Він вірно і чесно служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.

Поліцейський загинув у 36-річному віці. У нього залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.

Нагадаємо, що нещодавно загинула відома захисниця "Ялта", яка в перший день вторгнення пішла до армії. Вона була учасницею Революції гідності на Майдані 2013 року, а через рік потрапила до російського полону.

Раніше "Телеграф" писав, що на війні загинув відомий фехтувальник зі Львівщини.