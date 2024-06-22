Умер в карете скорой: на блокпосте Херсонщины погиб полицейский

Ему было 36 лет

В результате российской атаки дроном на блокпосте в Херсонской области во время дежурства погиб полицейский Александр Чехун. Он скончался в карете скорой помощи.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Отмечается, что инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП старший лейтенант полиции получил тяжелые ранения и скончался во время транспортировки в больницу.

Свою службу в правоохранительных органах Александр начал в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области.

Александр Чехун

Он верно и честно служил в разных подразделениях, в частности в батальоне патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.

Полицейский погиб в возрасте 36 лет. У него остались родители, жена полицейская и 12-летняя дочь.

Напомним, что недавно погибла известная защитница "Ялта", которая в первый день вторжения ушла в армию. Она была участницей Революции достоинства на Майдане 2013 года, а через год попала в российский плен.

Ранее "Телеграф" писал, что на войне погиб известный фехтовальщик из Львовщины.