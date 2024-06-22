Умер в карете скорой: на блокпосте Херсонщины погиб полицейский
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Ему было 36 лет
В результате российской атаки дроном на блокпосте в Херсонской области во время дежурства погиб полицейский Александр Чехун. Он скончался в карете скорой помощи.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Отмечается, что инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП старший лейтенант полиции получил тяжелые ранения и скончался во время транспортировки в больницу.
Свою службу в правоохранительных органах Александр начал в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Херсонской области.
Он верно и честно служил в разных подразделениях, в частности в батальоне патрульной службы полиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.
Полицейский погиб в возрасте 36 лет. У него остались родители, жена полицейская и 12-летняя дочь.
Напомним, что недавно погибла известная защитница "Ялта", которая в первый день вторжения ушла в армию. Она была участницей Революции достоинства на Майдане 2013 года, а через год попала в российский плен.
Ранее "Телеграф" писал, что на войне погиб известный фехтовальщик из Львовщины.