Мав чуйку на цінні знахідки: на фронті загинув видатний археолог із Дніпра

У мирному житті головним інтересом Володимира Ходаса було дослідження давніх артефактів бронзової доби

На війні із російськими окупантами загинув захисник України Володимир Ходас. Чоловік майже чверть століття займався археологією у Дніпропетровському історичному музеї імені Яворницького, а з початком повномасштабної війни подався захищати Батьківщину.

Воїн служив у підрозділі з логістики. Він дуже пишався своїм шевроном із колесом і по-доброму хвалився ним перед музейниками. Про це пише видання Gorod.Dp.

"До колективу історичного музею він увійшов у 2001 році. Головним інтересом Володимира Ходаса було дослідження стародавніх артефактів бронзової епохи. Зокрема, він зробив величезний внесок у дослідження балки Канцерка", — йдеться у повідомленні.

У Дніпропетровському історичному музеї прокоментували трагедію:

"Не витримало серце нашого колеги та військового Володимира Ходаса. Важко було повірити, що стільки навичок і різнопланової інформації могла акумулювати та використовувати людина. Безліч веселих пригодницьких історій, більшість з яких ґрунтувались на власному досвіді, невичерпний оптимізм. Постійно у русі, готовий до авантюр і мандрівок. Підсвідома потреба допомагати оточуючим, жертвувати власним заради колег і друзів. Він постійно носив із собою багато, на перший погляд, непотрібних речей, які раптово могли стати в нагоді в самий неочікуваний момент. Археологічна "чуйка" на пам’ятки і знахідки. Безкомпромісність по відношенню до грабіжників культурної спадщини"

Предметом наукових інтересів Володимира стали часи бронзи. Однак він проводив розвідки, в тому числі й на пам’ятках епохи Середньовіччя, серед яких варто згадати про гончарний центр "Балка Канцерка". Якийсь час чоловік очолював відділ археології, міцною музейною родиною, об’єднаною загальними цінностями та досвідом польових виїздів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харківській області загинув військовий із Хмельницької області Віктор Ман. Удома в нього залишилася мати, дружина та п’ятеро дітей.