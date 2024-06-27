Имел чуйку на ценные находки: на фронте погиб выдающийся археолог из Днепра

В мирном жизни главным интересом Владимира Ходаса было исследование древних артефактов бронзовой эпохи

На войне с российскими оккупантами погиб защитник Украины Владимир Ходас. Мужчина почти четверть века занимался археологией в Днепропетровском историческом музее имени Яворницкого, а с началом полномасштабной войны отправился защищать Родину.

Воин служил в подразделении по логистике. Он очень гордился своим шевроном с колесом и по-доброму хвастался им перед музейщиками. Об этом пишет издание Gorod.Dp.

"В коллектив исторического музея он вошел в 2001 году. Главным интересом Владимира Ходаса было исследование древних артефактов бронзовой эпохи. В частности, он сделал огромный вклад в исследование балки Канцерка", — говорится в сообщении.

В Днепропетровском историческом музее прокомментировали трагедию:

"Не выдержало сердце нашего коллеги и военного Владимира Ходаса. Трудно было поверить, что столько навыков и разноплановой информации мог аккумулировать и использовать человек. Множество веселых приключенческих историй, большинство из которых основывались на собственном опыте, неисчерпаем. Оптимизм. Постоянно в движении, готовый к авантюрам и путешествиям. Подсознательная потребность помогать окружающим, жертвовать собственным ради коллег и друзей. Археологическая "чуйка" на достопримечательности и находки. Бескомпромиссность по отношению к грабителям культурного наследия".

Предметом научных интересов Владимира стали времена бронзы. Однако он проводил разведки, в том числе, и на достопримечательностях эпохи Средневековья, среди которых стоит упомянуть гончарный центр "Балка Канцерка". Некоторое время мужчина возглавлял отдел археологии, крепкой музейной семьей, объединенной общими ценностями и опытом полевых выездов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Харьковской области погиб военный из Хмельницкой области Виктор Ман. Дома у него осталась мать, супруга и пятеро детей.