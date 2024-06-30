Травми були несумісні з життям: на фронті загинув військовий з Львівської області

У нього із близьких залишились – мати, батько та рідна сестра

На війні за Незалежність та свободу України загинув стебничанин Микола Журавчак. Йому було 26 років.

Про це повідомила пресслужба Дрогобицької міської ради. Чоловік родом з Львівської області.

27 травня під час виконання військових завдань захисник отримав важкі поранення. Був скерований в госпіталь ім. Мечнікова в м. Дніпрі. Однак, від отриманих травм, воїн помер.

У Миколи Журавчака із близьких залишились – мати, батько та рідна сестра.

Нагадаємо, у п’ятницю, 14 червня, у Києві попрощалися з українською військовою Шурою Рязанцевою з позивним "Ялта". Дівчина була учасницею Революції гідності на Майдані 2013 року, а через рік потрапила до російського полону. Військова померла 11 червня від серцевої недостатності. Буквально 2 червня Шурі Рязанцевій виповнилося 40 років.

Відспівували "Ялту" у Михайлівському Золотоверхому соборі. Там зібралися рідні та близькі, знайомі та друзі, а також побратими. На церемонії прощання із захисницею України "Ялтою" побував кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.