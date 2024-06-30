Травмы были несовместимы с жизнью: на фронте погиб военный из Львовской области

У него из близких остались – мать, отец и родная сестра

На войне за независимость и свободу Украины погиб стебничанин Николай Журавчак. Ему было 26 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Дрогобычского городского совета. Муж родом из Львовской области.

27 мая во время выполнения военных задач защитник получил тяжелые ранения. Был направлен в госпиталь им. Мечникова в г. Днепре. Однако от полученных травм воин умер.

У Николая Журавчака из близких остались мать, отец и родная сестра.

Напомним, в пятницу, 14 июня, в Киеве простились с украинской военной Шурой Рязанцевой с позывным "Ялта". Девушка была участницей Революции достоинства на Майдане 2013 года, а через год попала в российский плен. Военная скончалась 11 июня от сердечной недостаточности. Буквально 2 июня Шуре Рязанцевой исполнилось 40 лет.

Отпевали "Ялту" в Михайловском Златоверхом соборе. Там собрались родные и близкие, знакомые и друзья, а также собратья. На церемонии прощания с защитницей Украины "Ялтой" побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.