Кинув навчання та пішов на фронт добровольцем: на війні загинув молодий історик-реконструктор (фото)

Був сумлінним парафіянином одного з храмів Стебника

Чи не щодня в ту, чи іншу українську родину приходить страшна звістка з фронту. На війні гине цвіт української нації. Гине у боротьбі за незалежність Батьківщини.

27 червня чергова сумна звістка сколихнула Дрогобицьку громаду, що на Львівщині. На війні загинув молодий воїн зі Стебника Микола Журавчак. Про це повідомили на сайті Дрогобицької міської ради.

"Із повномасштабним вторгненням окупанта залишив навчання та з перших днів війни пішов служити добровольцем на фронт. Був старшим стрільцем-оператором механізованого відділення 2 механізованого взводу 1 механізованої роти в/ч А 4123. 27 травня під час виконання військових завдань захисник отримав важкі поранення. Був скерований в госпіталь ім. Мечнікова в м. Дніпрі. Однак, від отриманих травм, воїн помер", — йдеться в повідомленні.

Микола пішов на фронт добровольцем, у 24 роки. У нього залишились – мати, батько та рідна сестра. З відкритих джерел в мережі нам вдалося з’ясувати, що Микола здобував освіту на історичному факультеті ДДПУ імені Івана Франка та неабияк захоплювався історичними реконструкціями.

Він був членом клубу ГО ЛК "Баннерет", яке займається відтворенням доби лицарства на українських землях Галичини в епоху Грюнвальдської битви 1410 р. Учасники клубу опублікували кілька світлин з загиблим героєм.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на війні загинув батько п’ятьох дітей. Він був родом з Хмельниччини. Воїна також не дочекались дружина та матір.