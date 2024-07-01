Його героїзм не знав меж: на фронті загинув бойовий медик і волонтер із Британії

У Пітера залишилася 15-річна донька Нікола

На фронті загинув бойовий медик та волонтер Пітер Фуше з Великої Британії. Боротися за Незалежність та свободу України він приїхав ще на початку повномасштабної війни.

Про загибель захисника повідомили у благодійному фонді Project Konstantin. Зазначається, що Пітер Фуше мешкав у Лондоні та працював теслярем. Ще раніше він був поліцейським.

У березня 2022 року чоловік покинув власну домівку та приїхав до України як волонтер. Він брав участь у створенні польового шпиталю у Броварах, а згодом пройшов медичні тренінги та доєднався до тероборони.

Окрім цього, Пітер Фуше також був співзасновником благодійного фонду Project Konstantin, названий на честь загиблого під час боїв за Херсон побратима. Він забезпечує евакуацію поранених солдатів, надає військовослужбовцям транспортні засоби та інше необхідне спорядження, а також проводить медичні тренінги.

У січні 2024 року Пітер Фуше склав присягу та офіційно доєднався до ЗСУ як бойовий медик.

У квітні цього року для зустрічі із сином з Південної Африки на Харківщину приїжджала 87-річна матір захисника, Роуз Фуше. До цього вони не бачилися два роки.

"Непохитна відданість, безмежне співчуття та невпинна прихильність Піта до України та її народу залишили незгладимий слід у незліченній кількості життів, яких він торкнувся.

Його героїзм не знав меж. Він брав активну участь у порятунку понад 200 поранених українських солдатів, евакуації цивільного населення з найнебезпечніших прифронтових міст, а також у доставці гуманітарної допомоги жителям цих міст.

Хоробрість і самовідданість Піта перед обличчям небезпеки були надзвичайними, і його вчинки назавжди закарбуються в наших серцях", – написали у благодійному фонді.

У Пітера залишилася 15-річна донька Нікола. За словами захисника, саме заради неї він вирушив до України.

"Я люблю тебе і хочу залишитися з тобою, але ти в безпеці. А діти, які там, – ні. Їм потрібен захист", – сказав Пітер доньці перед від’їздом.

Раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув військовий з Львівської області.