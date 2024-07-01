Его героизм не знал предела: на фронте погиб боевой медик и волонтер из Британии

У Питера осталась 15-летняя дочь Никола

На фронте погиб боевой медик и волонтер Питер Фуше из Великобритании. Бороться за независимость и свободу Украины он приехал еще в начале полномасштабной войны.

О гибели защитника сообщили в благотворительном фонде Project Konstantin. Питер Фуше жил в Лондоне и работал плотником. Еще раньше он был полицейским.

В марте 2022 года мужчина покинул свой дом и приехал в Украину как волонтер. Он участвовал в создании полевого госпиталя в Броварах, а затем прошел медицинские тренинги и присоединился к терробороне.

Питер Фуше также был соучредителем благотворительного фонда Project Konstantin, названный в честь погибшего во время боев за Херсон побратима. Он обеспечивает эвакуацию раненых солдат, предоставляет военнослужащим транспортные средства и другое необходимое снаряжение, а также проводит медицинские тренинги.

В январе 2024 года Питер Фуше принял присягу и официально присоединился к ВСУ как боевой медик.

В апреле этого года для встречи с сыном из Южной Африки в Харьковскую область приезжала 87-летняя мать защитника, Роуз Фуше. До этого они не виделись два года.

"Непреклонная преданность, безграничное сочувствие и неустанная привязанность Пита к Украине и ее народу оставили неизгладимый след в бесчисленном количестве жизней, которых он затронул.

Его героизм не знал предела. Он активно участвовал в спасении более 200 раненых украинских солдат, эвакуации гражданского населения из самых опасных прифронтовых городов, а также в доставке гуманитарной помощи жителям этих городов.

Храбрость и самоотверженность Пита перед лицом опасности были удивительными, и его поступки навсегда запечатлеются в наших сердцах», – написали в благотворительном фонде.

У Питера осталась 15-летняя дочь Никола. По словам защитника, именно ради нее он отправился в Украину.

"Я люблю тебя и хочу остаться с тобой, но ты в безопасности. А дети, которые там, – нет. Им нужна защита", – сказал Питер дочери перед отъездом.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб военный из Львовской области.