Воював в АТО та отримав кілька нагород: у районі Часового Яру загинув загартований у боях із росіянами воїн (фото)

За своє життя захисник тричі побував у Донецькій області

У селищі Чоповичі попрощалися із досвідченим та відважним воїном — молодшим сержантом, номером обслуги самохідного артилерійського дивізіону Олександром Шоботенко. Наприкінці червня стало відомо, що Олександр зник безвісти у районі Часового Яру, але пізніше його рідним повідомили трагічну новину.

Про це повідомили у Чоповицькій громаді Коростенського району Житомирської області. В останній шлях захисника України провели 3 липня у рідному селі.

Олександр Шоботенко тричі з волі долі опинявся на Донеччині: під час строкової служби в армії, коли брав участь в АТО у 2015-2019 роках і зараз, коли знову став на захист країни. 28 червня 2024 року стало відомо, що воїн безвісти зник у районі Часового Яру, у населеному пункті Нью-Йорк. Але за кілька днів стало відомо, що він загинув, прийнявши останній бій із ворогом у тому ж районі.

Попрощалися з воїном 3 липня у селищі Чоповичі, де 1977 року і народився Олександр Шоботенко. Там він прожив все своє життя, закінчив школу та Малинівський лісотехнікум, створив сім’ю, виховував дітей, працював.

"Я не дам кацапам прийти та командувати моїми дітьми. Я буду усіх вас захищати", — неодноразово говорив боєць.

За особисту мужність та героїзм, успішне виконання завдань під час бою Шоботенко О.В. нагороджений орденом "За мужність" III ступеня та нагрудним знаком "Золотий Хрест" від Головнокомандувача Збройних Сил України.

"Він був принциповим, щедрим, щирим, добрим, хоробрим, товариським і відповідальним. Олександр Васильович мав великий бойовий досвід, а тому розумів, наскільки потрібен на фронті під час цієї кривавої війни. Мудрий воїн став справжнім наставником та натхненником для побратимів", — згадують його близькі.

Також "Телеграф" розповідав про те, що на фронті загинув багатодітний батько. У своєму останньому бою він знищив чотири танки росіян.