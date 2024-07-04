Воевал в АТО и получил несколько наград: в районе Часового Яра погиб закаленный в боях с россиянами воин (фото)

За свою жизнь защитник трижды побывал в Донецкой области

В поселке Чоповичи простились с опытным и отважным воином — младшим сержантом, номером обслуги самоходного артиллерийского дивизиона Александром Шоботенко. В конце июня стало известно, что Александр пропал без вести в районе Часового Яра, но позже его родным сообщили трагическую новость.

Об этом сообщили в Чоповицкой громаде Коростенского района Житомирской области. В последний путь защитника Украины провели 3 июля в родном селе.

Александр Шоботенко трижды по воле судьбы оказывался в Донецкой области: во время срочной службы в армии, когда участвовал в АТО в 2015-2019 годах и сейчас, когда снова встал на защиту страны. 28 июня 2024 года стало известно, что воин без вести пропал в районе Часового Яра, в населенном пункте Нью-Йорк. Но через несколько дней стало известно, что он погиб, приняв последний бой с врагом в том же районе.

Простились с воином 3 июля в поселке Чоповичи, где в 1977 году и родился Александр Шоботенко. Там он прожил всю свою жизнь, окончил школу и Малиновский лесотехникум, создал семью, воспитывал детей, работал.

"Я не дам кацапам прийти и командовать моими детьми. Я буду всех вас защищать", — неоднократно говорил боец.

За личное мужество и героизм, успешное выполнение задач во время боя Шоботенко А.В. награжден орденом "За мужество" ІІІ степени и нагрудным знаком "Золотой Крест" от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

"Он был принципиальным, щедрым, искренним, добрым, храбрым, общительным и ответственным. Александр Васильевич имел большой боевой опыт, а потому понимал, насколько нужен на фронте во время этой кровавой войны. Мудрый воин стал настоящим наставником и вдохновителем для собратьев", — вспоминают его близкие.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на фронте погиб многодетный отец. В своем последнем бою он уничтожил четыре танка россиян.