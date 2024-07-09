Львовщина прощается с "Гризли": на фронте погиб спецназовец из Ивано-Франкового (фото, видео)

У военного остались двое детей

Украина ежедневно теряет героев-защитников, обороняющих землю от врага. Среди них опытные воины. В ряды павших защитников стал и Андрей Костельный со Львовщины.

9 июля с ним прощаются его близкие, собратья и неравнодушные люди на его малой Родине. Муж родился и вырос в поселке Ивано-Франково. Отважный защитник был главным сержантом 1-й роты спецназа. Его позывным был "Гризли". В некрологах упоминают о его патриотизме, надежности, смелости. Мужчина был опытным воином, ведь оборонял государство еще при АТО.

"Создал семью, построил дом, много работал, чтобы обеспечить хорошее будущее своим двум деткам", — так рассказывают об Андрее. Защитник погиб 6 июля 2024 года. Андрей Костельный был награжден отличием министра обороны "Рыцарский крест".

Дома Андрея не дождались родители, жена, двое детей, сестра и трое братьев. Он всегда говорил, я иду воевать, чтобы никто из Вас не воевал и чтобы дети и мои племянники здесь не знали, что такое vijna. Я была спокойна до сегодняшнего дня, потому что я знала, что есть наш Андрей, Гризли, знающий воин, еще при жизни Герой, который нас защищает, который в своем подчинении имеет более 100 человек и умело управляет ими и заботится о каждой жизни! Я была спокойна и не так сильно боялась vijny", — написала Юлія, дружина одного з Андрієвих братів.

Ранее "Телеграф" рассказывал о погибшем герое из Ровенщины. 20-летний погибший воин был сыном священника.