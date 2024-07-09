Львівщина прощається з "Грізлі": на фронті поліг спецпризначинець з Івано-Франкового (фото, відео)

У військового залишилися двоє дітей

Україна щодня втрачає героїв-захисників, які боронять землю від ворога. Серед них досвічені воїни. До лав полеглих захисників став і Андрій Костельний зі Львівщини.

9 липня з ним прощаються його близькі, побратими та небайдужі люди на його малій Батьківщині. Чоловік народився та виріс в селищі Івано-Франкове. Відважний захисник був головним сержантом 1-ї роти спецпризначення. Його позивним був "Грізлі". У некрологах згадують про його патріотизм, надійність, сміливість. Чоловік був досвіченим воїном, адже обороняв державу ще за часів АТО.

"Створив сім‘ю, збудував будинок, багато працював, аби забезпечити добре майбутнє своїм двом діткам", — так розповідають про Андрія. Захисник загинув 6 липня 2024 року. Андрій Костельний був нагороджений відзнакою міністра оборони "Лицарський хрест".

Вдома Андрія не дочекалися батьки, дружина, двоє дітей, сестра та троє братів. "Він завжди казав, я йду воювати, щоб ніхто з Вас не воював і щоб діти і мої племінники тут не знали, що таке vijna. Я була спокійна до сьогоднішнього дня, бо я знала, що є наш Андрій, Грізлі, обізнаний воїн, ще за життя Герой, який нас захищає, який у своєму підпорядкуванні має більше 100 людей і вміло керує ними і дбає про кожне життя! Я була спокійна і не так сильно боялась vijny", — написала Юлія, дружина одного з Андрієвих братів.

Раніше "Телеграф" розповідав про загиблого героя з Рівненщини. 20-річний загиблий воїн був сином священника.