На фронті загинув молодий фанат ФК "Дніпро": захищав Україну з перших днів повномасштабної війни

Він склав своє життя на Харківщині

У боях за Україну загинув фанат ФК "Дніпро" Влад Чорноморець із позивним "Чорномор". Йому було лише 23 роки, до свого 24-річчя він не дожив трохи менше місяця.

Про загибель героя повідомив Telegram-канал "Рупор Північної трибуні". Його життя обірвалося 5 липня на Харківщині. Влад Чорноморець потрапив під мінометний обстріл росіян

Він захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення. Влад служив у складі 42 механізованої бригади.

Героя буде поховано на Таромському цвинтарі в Дніпрі. Похорон відбудеться о 13:30 у середу, 10 липня.

Як повідомляв "Телеграф", на війні проти російських загарбників загинув уболівальник "Динамо" Олексій "Професор" Кулініч. Він був бійцем 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. У березні цього року стало відомо про загибель на фронті ультрас Біло-Синіх, майстра спорту з кікбоксингу Івана "Бонуса" Фесенюка.

Крім того, своє життя за Україну віддав військовослужбовець 92-ї бригади Збройних Сил України фанат "Жальгіріса" з Литви Тадас Тумас. На батьківщині в нього залишилася дружина та двоє маленьких дітей.