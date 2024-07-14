Росіяни заявили про захоплення нового населеного пункту на Донеччині: що кажуть в DeepState

Українські військові офіційно про це не повідомляли

Російські окупанти повідомили про захоплення чергового населеного пункту у Донецькій області. Мова йде про село Урожайне у Великоновосілківській селищній громаді Волноваського району.

Про це повідомила пресслужба Міноборони РФ. Там зазначили, що окупанти нібито здійснюють зачистку та розмінування села.

Своєю чергою аналітики DeepState також повідомили, що росіяни захопили Урожайне. Вони оновили мапу, на якій тепер село позначене окупованим. За даними аналітиків, ворог розпочав масований штурм північної частини села з самого ранку 13 липня.

"Сили противника були значні, маємо інформацію про дві роти особового складу. Причини та передумови такого краху оборони уточнюємо", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що офіційно про втрату Урожайного не повідомлялося. У зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 липня повідомлялося, що на Времівському напрямку ворог здійснив 18 штурмів наших позицій неподалік Урожайного, Водяного, Макарова, Великої Новосілки та Костянтинівки.

Як відомо, село Урожайне було звільнено Силами оборони під час торішнього контрнаступу. Це сталося у серпні 2023 року.

Нагадаємо, росіянам вдалося просунутися біля села Піщане на Куп'янському напрямку. Від передових позицій противника в районі цього населеного пункту до річки Оскіл залишилось "по прямій" трохи більше 10 км.