Россияне заявили о захвате нового населенного пункта в Донецкой области: что говорят в DeepState

Украинские военные официально об этом не сообщали

Российские оккупанты сообщили о захвате очередного населенного пункта в Донецкой области. Речь идет о селе Урожайное в Великоновоселковской общине Волновахского района.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что оккупанты якобы осуществляют зачистку и разминирование села.

В свою очередь аналитики DeepState также сообщили, что россияне захватили Урожайное. Они обновили карту, на которой теперь село обозначено оккупированным. По данным аналитиков, враг начал массированный штурм северной части села с самого утра 13 июля.

"Силы противника были значительные, располагаем информацией о двух ротах личного состава. Причины и предпосылки такого краха обороны уточняем", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что официально о потере Урожайного не сообщалось. В сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 14 июля сообщалось, что на Времивском направлении враг совершил 18 штурмов наших позиций недалеко от Урожайного, Водяного, Макарова, Великой Новоселки и Константиновки.

Как известно, село Урожайное было освобождено Силами обороны во время прошлогоднего контрнаступления. Это произошло в августе 2023 года.

Напомним, россиянам удалось продвинуться у села Песчаное на Купянском направлении. От передовых позиций противника в районе этого населенного пункта до реки Оскол осталось "по прямой" чуть более 10 км.