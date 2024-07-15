Що відбувається на "найспекотнішому" напрямку фронту: ворог просунувся в чотирьох місцях (карта)

Ситуація залишається важкою

Йде 873-й день повномасштабної війни з російськими окупантами. Минулої доби, 14 липня, росіянам вдалося просунутися на Покровському напрямку.

"Ворог просунувся в Південному, біля Прогресу, Новоселівки Першої та Яснобродівки", — повідомили аналітики deepstate.

У зведенні Генштабу ЗСУ увечері 14 липня повідомлялося, що найгарячіша ситуація на фронті зараз на Покровському напрямку. З початку доби ворог атакував позиції українських захисників у районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогресу, Лозоватського, Новоселівки Першої та Яснобродівки.

"29 атак відбиті нашими захисниками. Напруженою залишається ситуація поблизу Новоолександрівки, Новоселівки Першої та Прогресу, де ще шість боєзіткнень. Наші захисники стримують ворога", — написали в ГШ пізно ввечері 14 липня.

Зазначається, що на Покровському напрямку за попередніми даними, за добу українські воїни знешкодили щонайменше 203 окупанти (ймовірно, це вбиті та поранені). Крім того, було знищено два ворожі бронетранспортери, артилерійську систему та два автомобілі.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 15 липня Росію та окупований Крим масовано атакували безпілотники. Над Брянщиною всю ніч працювало вороже ППО, а на мисі Фіолент у Севастополі, за словами місцевих мешканців, стався приліт.