Что происходит на самом "горячем" направлении фронта: враг продвинулся в четырех местах (карта)

Ситуация остается тяжелой

Идет 873-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами. За минувшие сутки, 14 июля, россиянам удалось продвинуться на Покровском направлении.

"Враг продвинулся в Южном, у Прогресса, Новоселовки Первой и Яснобродовки", — сообщили аналитики deepstate.

В сводке Генштаба ВСУ вечером 14 июля сообщалось, что самая горячая ситуация на фронте сейчас на Покровском направлении. С начала суток враг атаковал позиции украинских защитников в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Лозоватского, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

"29 атак отбиты нашими защитниками. Напряженной остается обстановка вблизи Новоалександровки, Новоселовки Первой и Прогресса, где еще шесть боеприкосновений. Наши защитники сдерживают неприятеля", — написали в ГШ поздно вечером 14 июля.

Отмечается, что на Покровском направлении по предварительным данным, за сутки украинские воины обезвредили как минимум 203 оккупантов (вероятно это убитыми и ранеными). Кроме того, было уничтожено два вражеских бронетранспортера, артиллерийская система и два автомобиля.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 15 июля Россию и оккупированный Крым массированно атаковали беспилотники. Над Брянщиной всю ночь работало вражеское ПВО, а на мысе Фиолент в Севастополе, по словам местных жителей, произошел прилет.