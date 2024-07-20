Проблема может быть решена: эксперт объяснил, что делать с дронами-разведчиками врага

Процесс обнаружения и поражения разведывательных БПЛА желательно автоматизировать

Разведывательные БПЛА врага, часами кружащие над территорией Украины и корректирующие огонь, стали настоящей проблемой для ВСУ, впрочем, у нее может быть решение. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

– Проблема может быть решена путем определения и применения наиболее эффективного метода своевременного выявления и поражения разведывательных БПЛА противника, еще до их перемещения в зону нашего оперативного тыла и в сектора, где расположены важные объекты военной инфраструктуры. Таких методов может быть сразу несколько, но очевидно, что наилучший эффект даст их комплексное применение. Желательно, этот процесс автоматизировать, по крайней мере, на уровне боевого управления соответствующими силами и средствами, — объяснил Машовец.

Что же касается польской ПВО, которая в рамках договора безопасности между Украиной и Польшей может помочь прикрыть наше небо, то:

– В мире не существует такой системы ПВО, которая была бы способна обеспечить стопроцентный перехват средств воздушного нападения противника. Гипотетическое использование средств польской ПВО в воздушном пространстве Украины в качестве усиления украинского ПВО вполне возможно, — резюмировал Машовец.

Напомним, что Варшава рассматривает предложение Киева сбивать российские ракеты в украинском воздушном пространстве, следующие к польской территории. Соответствующее соглашение было подписано 8 июля.