Шаманы и украинский ядерщик: армию РФ снабжает странное предприятие, копирующее американские дроны

Предприятие называется "Стратим"

В России работает одно из самых странных конструкторских бюро, разрабатывающее беспилотники для оккупантов. Его руководитель тщательно скрывает свое лицо, хотя оно давно известно публике, консультируется с шаманами, а одним из его главных подчиненных является физик-ядерщик из Украины, учавствующий в проекте европейской организации по ядерным исследованиям. Вместе они, в том числе, занимаются копиями американских дронов.

Об этом пишет российское оппозиционное издание "Важные истории", чьи журналисты идентифицировали членов команды этого бюро. Предприятие называется "Стратим". Его руководитель носит псевдоним Оби Ван и скрывает свое лицо масками из фильмов "Звездные войны". При этом, зачем он пытался скрывать лицо и работать под позывным, непонятно. Информация о нем находилась в открытых источниках — это Иван Бежанов, несколько лет проработавший в структурах "Ростеха".

Как выяснили журналисты, до войны Беженов пытался добиться успеха с помощью эзотерики и "марафонов желаний". Например, он ездил к шаманам в Бурятию и лечился о коронавируса с помощью мастера по "психосоматике". После полномасштабного вторжения Бежанов решил выяснить у шаманов, "как прийти к делу жизни в профессиональном смысле". И начал собирать боевые БПЛА для российской армии.

Главным конструктором "Стратим" является физик-ядерщик из Украины — выпускник Киевского политеха Александр Махнёв. Несмотря на то, что он собирает дроны для оккупантов, он работает над одним из проектов в ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям, вторая по размерам в мире лаборатория физики высоких энергий).

Вырос Махнев в Луганске, а образование получил в Киеве. В 2015 году он поступил в сам КПИ на программу "Радиоэлектронные аппараты", но продолжил обучение уже на магистратуре российского МФТИ. В апреле 2022 года вышла первая статья, соавтором которой стал Махнёв в составе российской команды на женевском эксперименте ЦЕРН.

А уже к ноябрю 2022 года под руководством главного конструктора "Стратим" выпускает первые прототипы своих дронов. Но к серийному производству "Стратим" приступил весной 2023 года, когда националистический канал "Тыл-22" объявил сбор двух миллионов рублей на китайские комплектующие для FPV-дронов.

В августе 2023 года "Стратим" представил первые образцы собственного производства на выставке "Дронница-2023": беспилотники "Щегол", "Красава", "Русак" и другие. На одном из видео появляется сам Александр Махнёв — он приводит в порядок стенд компании. В это же время статьи о результатах экспериментов на объектах ЦЕРН с его именем публиковались вплоть до апреля 2024 года в журнале European Physical Journal C. Сам Махнёв не ответил на просьбу рассказать о производстве дронов и работе в ЦЕРН. Он сказал, что это "публично увяжет несколько сторон жизни", которые он "старается разносить".

В ЦЕРН деятельность Махнёва тоже не прокомментировали, заявив, что "деятельность ЦЕРН направлена на мирные фундаментальные исследования" и в ней "нет военного аспекта". Другого инженера конструкторского бюро "Важные истории" обнаружили на hh.ru — опыт работы в "Стратим" он указал в своем резюме. Это ведущий инженер-конструктор бюро, который присоединился к нему в декабре 2023 года. В резюме он заявляет, что скопировал беспилотник ALTIUS-600, которые США предоставили Украине. Эти дроны могут использоваться как в разведывательных целях, так и нести боевую часть, пролетая более 400 км. На сайте "Стратим" можно встретить беспилотник "Ласточка", внешне напоминающий ALTIUS-600. Однако по своим характеристикам он проигрывает американскому конкуренту.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт объяснил дальнейшую судьбу российских "Ланцетов".