Шамани та український ядерник: армію РФ забезпечує дивне підприємство, що копіює американські дрони

Підприємство називається "Стратім"

У Росії працює одне з найдивніших конструкторських бюро, яке розробляє безпілотники для окупантів. Його керівник ретельно приховує своє обличчя, хоча воно давно відоме публіці, консультується з шаманами, а одним із його головних підлеглих є фізик-ядерник з України, який бере участь у проекті європейської організації з ядерних досліджень. Разом вони, зокрема, займаються копіями американських дронів.

Про це пише російське опозиційне видання "Важливі історії", чиї журналісти ідентифікували членів команди цього бюро. Підприємство називається "Стратім". Його керівник носить псевдонім Обі Ван і приховує обличчя масками з фільмів "Зоряні війни". При цьому, навіщо він намагався приховувати обличчя та працювати під позивним, незрозуміло. Інформація про нього знаходилася у відкритих джерелах — це Іван Бежанов, який кілька років пропрацював у структурах "Ростеху".

Як з’ясували журналісти, до війни Беженов намагався досягти успіху за допомогою езотерики та "марафонів бажань". Наприклад, він їздив до шаманів до Бурятії і лікувався від коронавірусу за допомогою майстра з "психосоматики". Після повномасштабного вторгнення Бежанов вирішив з’ясувати у шаманів, "як дійти справи життя професійному сенсі". І почав збирати бойові БПЛА для російської армії.

Головним конструктором "Стратім" є фізик-ядерник з України — випускник Київського політеху Олександр Махньов. Незважаючи на те, що він збирає дрони для окупантів, він працює над одним із проєктів у ЦЕРН (Європейська організація з ядерних досліджень, друга за розмірами у світі лабораторія фізики високих енергій).

Виріс Махньов у Луганську, а освіту здобув у Києві. У 2015 році він вступив до самого КПІ на програму "Радіоелектронні апарати", але продовжив навчання вже на магістратурі російського МФТІ. У квітні 2022 вийшла перша стаття, співавтором якої став Махньов у складі російської команди на женевському експерименті ЦЕРН.

А вже у листопаді 2022 року під керівництвом головного конструктора "Стратім" випускає перші прототипи своїх дронів. Але до серійне виробництво "Стратім" розпочав навесні 2023 року, коли націоналістичний канал "Тил-22" оголосив збір двох мільйонів рублів на китайські комплектуючі для FPV-дронів.

У серпні 2023 року "Стратім" представив перші зразки власного виробництва на виставці "Дронниця-2023": безпілотники "Щегол", "Красава", "Русак" та інші. На одному з відео з’являється сам Олександр Махньов — він приводить до ладу стенд компанії. Водночас статті про результати експериментів на об’єктах ЦЕРН з його ім’ям публікувалися аж до квітня 2024 року в журналі European Physical Journal C. Сам Махньов не відповів на прохання розповісти про виробництво дронів та роботу в ЦЕРН. Він сказав, що це "публічно ув’яже кілька сторін життя", які він "намагається розносити".

У ЦЕРН діяльність Махньова теж не прокоментували, заявивши, що "діяльність ЦЕРН спрямована на мирні фундаментальні дослідження" і в ній немає військового аспекту. Іншого інженера конструкторського бюро "Важливі історії" виявили на hh.ru — досвід роботи в "Стратімі" він вказав у своєму резюме. Це провідний інженер-конструктор бюро, який приєднався до нього у грудні 2023 року. У резюме він заявляє, що скопіював безпілотник ALTIUS-600, який США надали Україні. Ці дрони можуть використовуватися як у розвідувальних цілях, так і нести бойову частину, пролітаючи понад 400 км. На сайті "Стратім" можна зустріти безпілотник "Ластівка", що зовні нагадує ALTIUS-600. Проте, за своїми характеристиками він програє американському конкуренту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерт пояснив подальшу долю російських "Ланцетів".