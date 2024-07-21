Поврежден топливный склад и не только: появились спутниковые фото аэродрома Миллерово в РФ, который атаковали дроны

Есть три очага пожара

В результате атаки беспилотников на военном аэродроме Миллерово в Ростовской области в России были повреждены объекты по меньшей мере в трех локациях. Спутниковые снимки аэродрома подтверждают это.

Об этом пишет "Радио Свобода". После серии взрывов, раздавшихся на аэродроме в ночь напротив 20 июля, вспыхнул мощный пожар.

Отмечается, что в Миллерово повреждены здания техническо-эксплуатационной части и склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).

На спутниковом снимке, сделанном после удара, видны 3 очага пожара. Согласно данным сервиса Wikimapia, это:

первый — на месте ангара техническо-эксплуатационной части,

второй — на открытой местности,

третий — на месте, где находился один из составов ГСМ.

В то же время на этих снимках не видно, есть ли какие-либо повреждения российских самолетов после удара дронов по аэродрому.

Отметим, что аэродром Миллерово находится всего в 23 км от территории Украины.

Напомним, что недавно в сети появилось видео атаки дронов Службы безопасности Украины (СБУ) на нефтебазу в Ростовской области в ночь на 13 июля. Охранник пытался сбить беспилотник из антидронового ружья, но тщетно. После мощных взрывов загорелся резервуар с горючим. Пожару присвоили самый высокий ранг опасности. Об этом сообщил проинформированный источник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия атаковала Киев новыми дронами. Его обломки были зафиксированы после сбивания.