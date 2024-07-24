Російські аеродроми повинні палати: Умеров та Остін обговорили зняття обмежень на удари по РФ

Україна не може дістати аеродроми російських терористів, з яких вони атакують українські міста

Міністр оборони України Рустем Умеров та міністр оборони США Ллойд Остін обговорили зняття обмежень на удари американським озброєнням по Росії. Також темою телефонної бесіди були ситуація на фронті та потреби Збройних сил України.

Про це Умеров повідомив у соцмережі Х (Twitter). Він зазначив, що розмова з Остіном вийшла доволі продуктивною.

Український міністр наголосив на важливості та нагальності скасування обмежень на удари американським озброєнням великої дальності по території Росії. Україна не може дістати аеродроми російських терористів, з яких вони атакують українські міста.

"Україна повинна мати право знищувати аеродроми противника, з яких бойові літаки бомблять українські міста та критичну інфраструктуру" – додав він.

Як повідомлялося раніше, у Держдепі США розповіли "Телеграфу", як відреагує Вашингтон на обстріли київської лікарні "Охматдит" та удари по інших цивільних об’єктах в Україні.

Доречі, саме зараз США ведуть переговори з Україною щодо дозволу на завдання ударів по території Росії американською зброєю. Це могло б дозволити захистити українську територію від російського повітряного терору.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що США знімуть всі обмеження на удари по території РФ і це дасть змогу захистити українські міста від ударів керованими авіабомбами. Натомість міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна працює, щоб отримати дозвіл від США завдавати ударів по аеродромах на території РФ.