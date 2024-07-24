Российские аэродромы должны гореть: Умеров и Остин обсудили снятие ограничений на удары по РФ

Украина не может достать аэродромы российских террористов, с которых они атакуют украинские города

Министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны США Ллойд Остин обсудили снятие ограничений на удары американским вооружением по России. Также темой телефонной беседы была ситуация на фронте и нужды Вооруженных сил Украины.

Об этом Умеров сообщил в соцсети Х (Twitter). Он отметил, что разговор с Остином получился достаточно продуктивным.

Украинский министр отметил важность и неотложность отмены ограничений на удары американским вооружением большой дальности по территории России. Украина не может достать аэродромы российских террористов, с которых они атакуют украинские города.

"Украина должна иметь право уничтожать аэродромы противника, с которых боевые самолеты бомбят украинские города и критическую инфраструктуру", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в Госдепе США рассказали "Телеграфу", как отреагирует Вашингтон на обстрелы киевской больницы "Охматдет" и удары по другим гражданским объектам в Украине.

Кстати, именно сейчас США ведут переговоры с Украиной о разрешении на нанесение ударов по территории России американским оружием. Это могло бы позволить оградить украинскую территорию от российского воздушного террора.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США снимут все ограничения на удары по территории РФ, что позволит защитить украинские города от ударов управляемыми авиабомбами. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина работает, чтобы получить разрешение от США наносить удары по аэродромам на территории РФ.