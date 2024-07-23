Не эскалация, а возмездие: Польша требует от ЕС снять ограничения на удары по России для Украины

Снятие запрета позволит Украине уничтожить российские аэродромы и самолеты на них

Европейский Союз должен срочно предоставить Украине разрешения на удары по России дальнобойным вооружением. Это не эскалация, а самооборона, поскольку российские террористы используют самолеты, чтобы бить по детским больницам.

Об этом заявил на брифинге после заседания Совета ЕС министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет PAP. Он напомнил, что заседание Совета ЕС состоялось после того, как российские террористы ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Министр заявил, что снятие запрета позволит Украине уничтожить российские аэродромы и самолеты на них. Таким образом, можно будет предотвратить террористические акты вроде удара по "Охматдету", поскольку террористы используют авиацию и ракеты, чтобы убивать в Украине гражданское население.

"Это была бы полноценная самооборона, законная с точки зрения международного права. Защита детских онкологических больниц не эскалация", — отметил Сикорский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 10 июля стало известно о гибели ребенка, пострадавшего при обстреле "Охматдета". К моменту ракетного удара ребенок находился в критическом состоянии.

Видеорепортаж Яна Доброносова из "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".

Как сообщал "Телеграф ", советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на саммите НАТО заявил, что Украина и США активно работают над силовым ответом россиянам за удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля. Подробностей он раскрывать не стал.