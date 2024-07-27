Війна — день 885: росіяни активізувалися на Оріхівському напрямку, але на Покровському найскладніше

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 27 липня 2024 року. Напередодні стало відомо про важливий крок з боку партнерів – ЄС оголосив про передачу першого траншу з доходів від заморожених російських активів у розмірі 1,5 млрд євро. Тим часом ситуація на фронті залишає бажати кращого. Покровський напрямок на Донеччині залишається найскладнішим, також ворог активізувався в Запорізькій області. Крім того, російські військові почали використовувати бюджетні дрони з пінопласту та фанери, щоб стежити за українськими системами ППО.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 27 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Кілька безпілотників російських терористів було помічено курсом на Кривий Ріг, можлива робота протиповітряної оборони.

00:00 Повідомлялося про вибух у Криворізькому районі — раніше Повітряні сили інформували про ракету в цьому напрямку.

Карта бойових дій від DeepState на Покровському та Оріхівському напрямку на початок доби виглядає так:

Мапа бойових дій в Україні 27.07.2024

Про те, що відбувалося 24 липня, читайте за посиланням: Війна — день 882: окупанти знову активувалися на Харківщині та збирають сили на Запоріжжі

Із ситуацією в Україні за 25 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна – день 883: під Прогресом виникла загрозлива ситуація, а повітряний терор триває

Про новини та події 26 липня ми розповідали тут: Війна — день 884: Росія готується наступати на Запоріжжі та тестує нові дрони