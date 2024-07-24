Війна — день 882: окупанти знову активувалися на Харківщині та збирають сили на Запоріжжі

Оперативно про головне за добу

Протягом 882-го дня українські війська продовжують вести запеклі бойові дії проти російських загарбників на всій лінії фронту. На поточному етапі війни найактивніші бої відбуваються на Донбасі, проте ворог знову підіймає голову на Харківщині. Крім того, фіксується посилення російських атак на Запорізькому напрямку з використанням малих піхотних груп.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 24 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 Російські БПЛА помічені у районі Кропивницького. В той самий час з'явилися повідомлення про ще один вибух у Мелітополі.

00:00 В окупованому Мелітополі пролунала серія гучних вибухів.

З ситуацією в Україні за 21 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 879: Росія використовує нові дрони для атак, а Україна офіційно отримала Patriot

Про новини та події 22 липня ми розповідали тут: Війна — день 880: росіяни просуваються на Донеччині та обстрілюють міста

Про те, що відбувалося 23 липня, читайте за посиланням: Війна — день 881: росіяни встановлюють рекорди втрат на полі бою і слухають вибухи далеко від фронту