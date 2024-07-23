Війна — день 881: росіяни встановлюють рекорди втрат на полі бою і слухають вибухи далеко від фронту

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті загострюється, лише минулої доби там сталося 133 бойові зіткнення, що є рекордом за останні дні. Майже 40 із цих зіткнень сталися на Покровському напрямку. Такі активні темпи наступу для окупантів обходяться високою ціною, через що вони встановлюють нові рекорди з втрат. Тим часом у Росії вже звичайними стали нальоти нерозпізнаних дронів, які атакують прикордонні області десятками.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 23 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Група російських БПЛА увійшла до повітряного простору України через Сумську область. У Шостці чули вибухи.

Про те, що відбувалося 20 липня, читайте за посиланням: Війна — день 878: Росія просунулась на фронті та завдала нового масованого удару

З ситуацією в Україні за 21 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 879: Росія використовує нові дрони для атак, а Україна офіційно отримала Patriot

Про новини та події 22 липня ми розповідали тут: Війна — день 880: росіяни просуваються на Донеччині та обстрілюють міста