Війна — день 878: в Україні пом’якшилися графіки відключень та жалоба за жертвами удару по Миколаєву

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На календарі субота, 20 липня 2024 року. Напередодні Росія завдала підлого удару по житловому району Миколаєва, внаслідок якого загинуло троє людей, серед яких і маленький хлопчик. Але є й приємні новини — Україна підписала важливу угоду з Британією, а після періоду серйозних відключень електрики "Укренерго" пом’якшило графіки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 20 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Полтаві повідомляють про вибухи, раніше Повітряні сили інформували про рух ударних дронів типу "Шахед" у напрямку Миргорода.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Мапа бойових дій в Україні 20.07.2024

Із ситуацією в Україні за 17 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі:Війна — день 875: ЗСУ відступили з двох населених пунктів, а у росіян виснажуються запаси техніки

Про новини та події 18 липня ми розповідали тут: Війна — день 876: росіяни готують нові штурмові групи для Вовчанська та тиснуть на Донбасі

Про те, що відбувалося 19 липня, читайте за посиланням: Війна — день 877: нова потужна угода з Британією та паніка у Ростові