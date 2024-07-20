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Війна — день 878: в Україні пом’якшилися графіки відключень та жалоба за жертвами удару по Миколаєву

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Настав новий день спротиву російським окупантам Новина оновлена 20 липня 2024, 00:04
Настав новий день спротиву російським окупантам. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо оперативно про головне за добу

На календарі субота, 20 липня 2024 року. Напередодні Росія завдала підлого удару по житловому району Миколаєва, внаслідок якого загинуло троє людей, серед яких і маленький хлопчик. Але є й приємні новини — Україна підписала важливу угоду з Британією, а після періоду серйозних відключень електрики "Укренерго" пом’якшило графіки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 20 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Полтаві повідомляють про вибухи, раніше Повітряні сили інформували про рух ударних дронів типу "Шахед" у напрямку Миргорода.

Карта бойових дій від DeepState на початок доби виглядає так:

Мапа бойових дій в Україні 20.07.2024
Мапа бойових дій в Україні 20.07.2024

Із ситуацією в Україні за 17 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі:Війна — день 875: ЗСУ відступили з двох населених пунктів, а у росіян виснажуються запаси техніки

Про новини та події 18 липня ми розповідали тут: Війна — день 876: росіяни готують нові штурмові групи для Вовчанська та тиснуть на Донбасі

Про те, що відбувалося 19 липня, читайте за посиланням: Війна — день 877: нова потужна угода з Британією та паніка у Ростові