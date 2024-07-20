Война — день 878: в Украине смягчились графики отключений и траур по жертвам удара по Николаеву

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре суббота, 20 июля 2024 года. Накануне Россия нанесла подлый удар по жилому району Николаева, в результате которого погибло три человека, в числе которых и маленький мальчик. Но есть и приятные новости, — Украина подписала важное соглашение с Британией, а после периода серьезных отключений электричества "Укрэнерго" смягчило графики.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 20 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Полтаве сообщают про взрывы, ранее Воздушные силы информировали про движение ударных дронов типа "Шахед" в направлении Миргорода.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине 20.07.2024

С ситуацией в Украине за 17 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 875: ВСУ отступили из двух населенных пунктов, а у россиян истощаются запасы техники

О новостях и событиях 18 июля мы рассказывали здесь: Война — день 876: россияне готовят новые штурмовые группы для Волчанска и давят на Донбассе

О том, что происходило 19 июля, читайте по ссылке: Война — день 877: новое мощное соглашение с Британией и паника в Ростове